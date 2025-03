Karine Gouveia e PC Segredo voltam para prisão após tentarem interferir nas investigações

Casal teria contratado profissionais para 'acompanhar' o inquérito realizado pela Polícia Civil

Thiago Alonso - 12 de março de 2025

Karine Gouveia e marido são investigados pela polícia. (Foto: Reprodução/Instagram)

Um pouco mais de um mês após a Justiça decidir sobre a soltura de Karine Gouveia e Paulo César Dias, o casal voltou a ser preso preventivamente nesta quarta-feira (12), por meio da 4ª Delegacia de Polícia de Goiânia (1ª DRP).

As evidências indicaram que os suspeitos estariam tentando interferir nas investigações, utilizando manobras para atrapalhar os procedimentos da Polícia Civil (PC), conforme apontou o delegado Daniel José de Oliveira, responsável pelo inquérito. “As provas apontam que Karine e Paulo utilizaram diversas manobras para embaraçar as investigações, como a subcontratação de advogados para acompanhar e manipular as declarações dos demais investigados” explicou.

Além disso, segundo o delegado, o casal também teria descumprido algumas determinações da Justiça, definidas em 08 de fevereiro, quando eles foram soltos.

Ees teriam persistido em realizar a venda dos produtos, sendo que continuaram divulgando anúncios de medicamentos de forma ilegal na internet.

Não o bastante, novos passos do inquérito indicaram que, quando abertas, as clínicas Karine Gouveia também aplicavam, além do polimetilmetacrilato (PMMA) e outras substâncias proibidas já descobertas, óleo de silicone nos clientes, resultando em graves deformações.

Agora, o casal deve se manter preso até uma nova determinação da Justiça, seguindo os próximos passos da investigação da PC.

