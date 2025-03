Quase 120 vagas são disponibilizadas para Goiânia e Aparecida de Goiânia; saiba como se candidatar

Oportunidades contemplam uma série de áreas e não necessitam de experiência profissional

Thiago Alonso - 12 de março de 2025

Imagem ilustrativa de uma pessoa assinando a carteira de trabalho (Foto: Agência Brasil)

O Instituto de Assistência Familiar e Amparo Social dos Trabalhadores do Setor de Serviços (Iafas) anunciou a abertura de 119 novas vagas de emprego para empresas de Goiânia e Aparecida de Goiânia.

As oportunidades são destinadas a várias áreas de atuação, para profissionais com ou sem experiência, além de incluir também jovens aprendizes e Pessoas com Deficiência (PcD).

Os interessados podem se candidatar enviando o currículo para o WhatsApp (62) 3988-3400. É necessário encaminhar o nome completo, endereço, telefone de contato, escolaridade e experiência profissional, se houver.

Além do WhatsApp, também é importante realizar um cadastro prévio pela Central de Empregos, por meio do site do Iafas.

Cursos profissionalizantes

Além das vagas, o instituto também oferece 16 treinamentos gratuitos que, ao fim, podem ser adicionados ao currículo, ampliando as experiências profissionais dos candidatos.

Dentre os cursos estão marketing pessoal, técnicas de atendimento ao público para vigilantes, segurança bancária, primeiros socorros, qualificação para recepcionista e monitoramento eletrônico em CFTV.

Não bastasse isso, quatro palestras também serão ministradas, sendo elas “O que seu corpo está te falando”; “Campanha março azul marinho e lilás: conscientização e prevenção do câncer colorretal e de conscientização e combate ao câncer de colo de útero”; “Culpa e suas consequências”; e “Transtorno bipolar – sintomas e tratamentos”.

As aulas, que contam com carga horária de 03h a 12h, serão realizadas presencialmente na sede do Iafas, no Setor Sul, em Goiânia.

Para mais informações, a organização disponibilizou o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp, no número (62) 3988-3400.

Confira todas as vagas disponíveis: