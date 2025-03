Conheça o país que é considerado um dos mais fáceis para brasileiros encontrarem emprego

Se você sonha em trabalhar no exterior, este país tem alta demanda por profissionais e oferece boas oportunidades

Isabella Valverde - 13 de março de 2025

(Foto: Eduardo Knapp/Folhapress)

Morar fora do Brasil é um desejo de muitas pessoas que buscam melhores oportunidades de trabalho, qualidade de vida e estabilidade financeira. No entanto, não são todos os países que aceitam bem estrangeiros no mercado de trabalho.

Felizmente, há um destino perfeito para brasileiros que querem viver a experiência de morar fora: Portugal.

Conheça o país que é considerado um dos mais fáceis para brasileiros encontrarem emprego

Portugal se destaca como um dos melhores países para brasileiros que desejam trabalhar no exterior por diversos motivos:

•Idioma semelhante: o português falado em Portugal tem diferenças em relação ao do Brasil, mas a comunicação ainda é muito mais acessível do que em países de língua inglesa ou outras línguas.

•Acordos entre Brasil e Portugal: brasileiros podem solicitar a Autorização de Residência CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), que facilita a permanência e o trabalho no país.

•Alta demanda por trabalhadores estrangeiros: Portugal tem enfrentado escassez de mão de obra em diversas áreas, especialmente em setores como construção civil, tecnologia, turismo, saúde e serviços.

•Facilidade de adaptação: além do idioma, a cultura e a gastronomia portuguesa têm muitas semelhanças com as do Brasil, tornando a adaptação mais tranquila.

Áreas com mais oportunidades

Brasileiros têm boas chances de conseguir emprego em diferentes setores da economia portuguesa. As áreas mais promissoras incluem:

•Construção civil – Há grande necessidade de pedreiros, eletricistas, encanadores e outros profissionais da área.

•Turismo e hotelaria – Com o crescimento do turismo, há muitas vagas para garçons, cozinheiros, recepcionistas e camareiras.

•Tecnologia da informação – Empresas portuguesas buscam profissionais qualificados em programação, desenvolvimento de software e segurança cibernética.

•Saúde – Médicos, enfermeiros e cuidadores de idosos estão entre os mais procurados.

•Serviços gerais – Setores como limpeza e atendimento ao público também oferecem boas oportunidades.

Como conseguir emprego em Portugal

Se você tem interesse em trabalhar no país, saiba que algumas dicas importantes podem te ajudar:

1.Pesquise as vagas – Plataformas como o LinkedIn, Sapo Emprego e Net-Empregos são boas fontes de oportunidades.

2.Prepare um currículo no padrão europeu – O modelo Europass é o mais aceito pelas empresas portuguesas.

3.Verifique as exigências do visto – Caso não tenha cidadania europeia, pode ser necessário um visto de trabalho ou residência.

4.Entre em contato com recrutadores – Algumas agências de emprego especializadas podem facilitar o processo, te ajudando a entrar no mercado de trabalho.

5.Esteja preparado para entrevistas virtuais – Muitas empresas realizam entrevistas online antes de contratar profissionais estrangeiros, por isso, é importante estar pronto.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!