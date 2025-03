Hamburgueria de Anápolis faz propaganda após caso sobre carne de cavalo repercutir na cidade

Vídeo vem após polêmica envolvendo utilização de equinos para produção de hambúrgueres na cidade

Paulo Roberto Belém - 13 de março de 2025

Hamburgueria fez post após polêmica envolvendo uso de carne de cavalo em estabelecimentos de Anápolis. (Foto: Captura/Instagram)

Uma hamburgueria de Anápolis viralizou no Instagram após gravar um vídeo conduzindo um cavalo até a entrada do estabelecimento, após a repercussão do caso envolvendo a venda de carne dos equinos para produção de hambúrgueres,

Na legenda da publicação, a Burger do Cheff Jaiara afirma: “Não acreditem em tudo que vocês veem na internet, aqui prezamos pela qualidade e excelência desde a fabricação até o consumidor final”.

A postagem, feita na noite desta quarta-feira (12) vem como resposta a alegações de que o local utilizava a carne de cavalos nos produtos comercializados.

Em um outro vídeo, divulgado nesta quinta-feira (13), o proprietário do estabelecimento, Ranier Henrique, respondeu que a publicação não era uma zombaria com a situação.

“Foi uma forma que a gente encontrou de tentar reverter a situação de uma forma positiva e divertida”, justificou.

O empresário explicou também que as vendas do local caíram, no mínimo, 40%. “Isso é ruim porque quem está lá é trabalhador. O Hambúrguer do Cheff Jaiara bota comida na mesa de pelo menos cinco famílias, que têm sido abençoadas com o trabalho, que faz esse hambúrguer chegar com qualidade excepcional”, levantou.

Ranier Henrique continuou dizendo que teve de divulgar a procedência das carnes que ele usa, por conta do alarde. “Isso é uma forma de tentar subir novamente as vendas e para combater essas fake news”, entendeu.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BURGUER DU CHEFF | JAIARA (@burguerducheffjaiara)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!