Papa Francisco completa um mês de internação e passa bem a noite no hospital

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O papa Francisco, 88, passou novamente uma noite tranquila, informou o Vaticano. O religioso completa nesta sexta-feira (14) um mês de internação. Ele chegou ao hospital Agostino Gemelli, em Roma, com uma infecção respiratória considerada grave.

No mês passado, ainda nos primeiros dias de hospitalização, o Vaticano anunciou que ele sofria de uma pneumonia nos dois pulmões. Trata-se de uma infecção que torna a respiração mais difícil e pode inflamar e cicatrizar os órgãos. O anúncio reacendeu a preocupação com a saúde do líder da Igreja Católica, que teve o lobo pulmonar direito removido quando jovem.

Durante o tratamento, os especialistas médicos disseram que o principal risco é que o pontífice venha a ter uma condição de sepse -resposta inflamatória exacerbada do organismo a uma infecção- caso os germes que estão nas vias respiratórias caiam na corrente sanguínea.

Essa possibilidade diminuiu nos últimos dias, contudo. Houve melhora no estado de saúde de Francisco, e a equipe médica retirou na última segunda-feira (10) o chamado prognóstico reservado, o que na prática descartou perigo iminente de morte. Já na quarta (12), o Vaticano informou que uma tomografia de tórax recente confirmou a evolução no quadro clínico. Não há, no entanto, previsão de alta.

Em um mês de internação, o Vaticano procurou mostrar que o papa continua ativo no comando da Igreja, despachando documentos, textos para orações e recebendo o número dois da Cúria Romana, o secretário de Estado, Pietro Parolin. Francisco precisou, porém, delegar compromissos ligados ao Jubileu, e há quatro domingos não recita o Angelus, tradicional compromisso diante dos fiéis na praça São Pedro.

Os boletins divulgados diariamente são redigidos pelos médicos responsáveis pelo tratamento do pontífice e fazem a síntese de todas as avaliações de especialistas. Em seguida, “de acordo com o Santo Padre” eles liberam “a notícia ao mundo”. “O papa sempre quis que disséssemos a verdade”, afirmaram, ainda nos primeiros dias da hospitalização.

O pontífice tem prezado pela transparência. Boletins divulgados ao longo da internação, a pedido de Francisco, descreveram situações delicadas, como a necessidade de aspiração de vômito inalado.

Questionados sobre a ausência de imagens do líder religioso no hospital, os profissionais disseram no mês passado que não é possível tirar fotos dele de pijama. “Não é que ele fica vestido como papa o dia todo”, disse na ocasião Sergio Alfieri, um dos médicos de Francisco. “Precisamos respeitar a sua privacidade.”

Na quinta-feira (13), Francisco completou 12 anos de pontificado. Durante esse período, ele procurou imprimir na Igreja uma imagem mais inclusiva, tanto no aceno à comunidade LGBTQIA+, ainda que com ressalvas, quanto na nomeação de mulheres para cargos importantes da cúpula do Vaticano.

O Vaticano parabenizou Francisco pela marca em um vídeo com a retrospectiva do religioso à frente da Igreja. A Santa Sé também pediu que os fiéis continuem orando pela saúde do argentino.