A Amazon apresenta ofertas especiais para a linha de robôs aspiradores da Kärcher, com descontos de até 44%.

Confira abaixo os 3 modelos em promoção e escolha o seu:

Robô Aspirador Kärcher RCV 3 19% DESCONTO 3 em 1 – varre, aspira e passa pano

Mapeamento Inteligente

Controle via aplicativo

Navegação a laser LiDAR

Retorno automático a base

Sensores anti-queda e colisão

Robô Aspirador Kärcher RCV 5 26% DESCONTO 3 em 1 – varre, aspira e passa pano

Mapeamento inteligente

Controle via Aplicativo

Navegação a laser LiDAR

Modo noturno

Retorno automático a base

Robô Aspirador Kärcher RCV 2 44% DESCONTO 3 em 1 – varre, aspira e passa pano

Controle remoto e por App

Múltiplos modos de limpreza

Retorno para base automático

Sensores anti-queda e colisão

Navegação giroscópica

Dicas para escolher o robô-aspirador ideal para sua casa:

Tipo de superfície: Verifique os tipos de pisos na sua casa. Se você tem uma variedade de superfícies, como carpete, madeira ou cerâmica, procure um robô que se adapte bem a diferentes tipos de pisos.

Recursos de navegação: Escolha um robô-aspirador com tecnologia avançada de navegação, como sensores de obstáculos e mapeamento de ambiente, para garantir que ele se movimente de forma eficiente pela sua casa e não fique preso em móveis ou outros obstáculos.

Capacidade de limpeza e autonomia: Considere a potência de sucção e a capacidade de armazenamento do robô-aspirador para garantir que ele possa lidar com a sujeira da sua casa. Além disso, avalie a duração da bateria para garantir que o robô consiga limpar a área desejada sem precisar ser recarregado com frequência.