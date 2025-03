Homem que havia saído para pedalar morre misteriosamente no meio da rua, em Senador Canedo

Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou diversas tentativas de reanimação, mas sem sucesso

Natália Sezil - 15 de março de 2025

Ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 55 anos, teria sido encontrado inconsciente em uma rua do bairro Jardim Bougainville, em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia, na tarde deste sábado (15).

O Corpo de Bombeiros esteve no local, onde encontrou a vítima já em parada cardiorrespiratória. Diante da cena, os militares realizaram massagem cardíaca e ventilação forçada, mas sem sucesso.

O óbito foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou apoio na ocorrência.

Também foi acionada a Guarda Civil Municipal (GCM), bem como a Polícia Técnico-Científica.

O momento do acidente não teria sido presenciado por testemunhas. Por isso, ainda não se sabe as circunstâncias reais do ocorrido.

A investigação do caso deve ser realizada pela Polícia Civil (PC), que apurará a hipótese de um possível atropelamento.

