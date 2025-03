Mulher alega ter clitóris cortado por cirurgião de Goiânia conhecido como ‘médico das estrelas’

Defesa do profissional rebate dizendo que pacote de contratação estava clitoroplastia - que envolve o corte do órgão

Paulo Roberto Belém - 18 de março de 2025

Mulher exibiu estado do quarto após passar procedimento (Foto: Divulgação)

Uma mulher, de 36 anos, procurou a Polícia Civil (PC) para denunciar que um cirurgião plástico, conhecido como “médico das estrelas”, teria cortado “seu clitóris”, em um procedimento estético realizado em fevereiro passado.

Ela teria contratado o serviço de lipoaspiração HD, ninfoplastia e silicone nos seios, pelo montante de R$ 152 mil, sendo que depois de passar pelos procedimentos realizados por Wilian Pires, notou, ao acordar, que o quarto estava com muito sangue.

Assim, ela entende que houve um erro na cirurgia que deveria ser feita, sustentando que era uma “ninfoplastia”, mas que foi realizado outra cirurgia que teria cortado parcialmente o órgão, mesmo ela tendo avisado para não fazer.

A paciente alegou que tentou acionar a equipe do médico, mas que esta não estava no local – Hospital Jacob Facuri, entendendo que foi negligenciada por conta da situação em que teria ficado “sem resposta”.

Tendo procurado o profissional para relatar o que houve, a mulher disse que não obteve resposta e que isso foi algo deliberado porque soube de outras pessoas que contatos eram respondidos quase em tempo real, quanto que os dela, foram desconsiderados.

Em depoimento, ela informou que obteve contatos nas redes sociais de outras pessoas que teriam sido atendidas pelo médico, nos quais também teria acontecido procedimentos malsucedidos.

Com os fatos, a Polícia Civil (PC) investiga a situação, considerando o crime de lesão corporal culposa, devendo ouvir o profissional para saber da sua versão para dar continuidade ao procedimento.

Hospital Jacob Facuri e defesa de Wilian Pires

Procurado pela reportagem para falar sobre o suporte dado à paciente, o Hospital Jacob Facuri não respondeu ao pedido de nota até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.

Já a defesa do médico Wilian Pires não informou que realizou procedimento de ninfoplastia na mulher, dizendo que teria realizado nela lipoaspiração, troca de próteses mamárias e clitoroplastia, sendo que esse último envolve o corte de parte do clitóris.

Acompanhe a íntegra da nota:

A paciente DPA foi submetida na data de 05/02/2025 a procedimento cirúrgico de Lipo aspiração, Troca de Próteses Mamárias e Clitoroplastia. Os procedimentos foram realizados após avaliação e proposta terapêutica, bem como previa ciência e anuência, seguindo todos os preceitos éticos e técnicos, inclusive com a subscrição de competente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Contrato de Prestação de Serviços Médicos.

Não houve qualquer intercorrência ou resultado adverso, estado ela em período pós-operatório, sendo que, de acordo com a prática médica e a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, os resultados demandam aproximadamente 6 (seis) meses para serem evidenciados, inclusive com a possibilidade de um segundo tempo cirúrgico (retoque), sem que tal fato constitua imperícia do cirurgião, erro médico ou iatrogenia.

No que concerne aos cuidados pós-operatórios, salientamos que a Sra DPA teve todo o suporte necessário, com os cuidados médicos e profissionais a sua disposição. A WP Clínica Médica reitera o seu compromisso em prol da saúde e bem estar de seus pacientes, e entende que inexistiu qualquer falha no atendimento prestado a paciente em questão.

