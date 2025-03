Três detalhes curiosos envolvem decisão entre Anápolis e Vila Nova no Goianão de 2025

Antes de 2025, equipes duelaram pela competição em 1965 e 1995

Paulo Roberto Belém - 19 de março de 2025

Anápolis e Vila Nova se enfrentarm pela final do Goianão 2025 (Foto: clicanuto/AFC)

Três detalhes chamam a atenção para a decisão do Campeonato Goiano de Futebol, na qual Anápolis e Vila Nova decidirão, em dois jogos, quem levará a taça do Goianão 2025 – que esse ano tem o icônico formato do Estádio Serra Dourada.

O primeiro diz respeito à vacância de tempo em que o Galo da Comarca disputou com o Colorado a primeira final mútua, sendo há 60 anos, em 1965. Nesta, o Tricolor foi campeão, ao vencer o Vila por 3 a 2.

O segundo se confirmará porque será a terceira final de Goianão entre as duas equipes em um intervalo de três décadas.

Isso porque, a partir de 1965 até 1995, quando Anápolis e Vila Nova disputaram a segunda final em conjunto, somaram-se 30 anos. E agora, em 2025, somaram-se as mesmas três décadas.

Já o terceiro ponto a ser observado é que, considerando a vitória do Galo em 1965 e a conquista do Vila Nova em 1995 por de 3 a 2 no agregado, o placar das três decisões, por enquanto, até o dia 30 de março, está em 1 a 1. Ou seja, uma taça para cada.

Pode a terceira final de Campeonato Goiano de Futebol entre Anápolis e Vila Nova ser considerada um “desempate” entre os clubes? Os torcedores terão a chance de descobrir em breve.

