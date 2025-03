Égua fica atolada em fossa durante 3h em Goiânia; veja resgate

Sujeira era tanta que até os profissionais se surpreenderam ao darem "banho" e descobrirem verdadeira cor do equino

Davi Galvão - 20 de março de 2025

Bombeiros utilizaram equipamentos especiais na operação. (Foto: Divulgação)

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado após uma égua ficar presa em uma fossa por mais de 3h, no bairro São Carlos, região Noroeste de Goiânia.

Imagens registradas no local mostram o estado precário do animal, que estava mergulhado em meio aos dejetos até quase a altura do pescoço.

Devido às condições do local, bastante estreito, os bombeiros tiveram de usar escadas, cordas e polias com apoios fixos para efetuar o resgate.

Assim, o animal foi içado em segurança, sem apresentar maiores ferimentos.

Passado o sufoco, a égua também recebeu um “banho” dos bombeiros. A sujeira era tanta que até mesmo os profissionais se surpreenderam ao perceber que a pelagem do equino, na verdade, era branca.

