Anapolina promete investimentos e montagem de elenco para voltar à elite do Goianão

Rubra tem compromisso com o Campeonato Goiano da Divisão de Acesso, que tem início previsto para maio

Paulo Roberto Belém - 21 de março de 2025

Fachada da Anapolina SAF (Foto: Reprodução/Facebook)

Amargando não estar na elite do Futebol Goiano desde quando foi rebaixado na edição de 2020 do Campeonato Goiano de Futebol, a Anapolina projeta retornar à 1ª Divisão do Estadual neste ano.

Para tal, a Rubra tem se preparado para disputar a Divisão de Acesso do Goianão que tem início previsto para maio, almejando ser uma das duas equipes que subirão para a elite m 2026.

É o que garante o presidente da SAF da Anapolina, Fernando Correia. Em entrevista à Rádio São Francisco, ele demonstrou otimismo e que acredita que o planejamento do time será honrado.

Com um elenco orçado entre R$ 350 e 450 mil, Correia garantiu que o investimento tem de onde ser pago, indicando um investidor da Xata, sem mencionar qual seria. “Paga as despesas e faz o investimento”, indicando que os recursos, incluindo o da pré-temporada, serão honrados.

O presidente também indicou que o Centro de Treinamento (CT) da Anapolina está sendo restruturado e com obras avançadas.

Elenco

Sobre contratações para conquistar o que deseja, Correia adiantou à Rádio que o comando ficará por conta do treinador Cléber Gaúcho. Ele é conhecido no estado por ter comandado o Grêmio Anápolis, quando o time foi campeão goiano em 2021.

Já dentro de campo, o atacante Vitinho e o goleiro Artur foram anunciados na entrevista. No Instagram da Anapolina, também foram anunciados os volantes Petrocelli e Bobô e o meia Luan Davidson.

O elenco completo, segundo o presidente, será confirmado na apresentação da equipe no começo de abril.

Entre esses, Correia faz mistério quanto a um nome que promete animar a torcida Rubra. “Vai balançar a cidade. Não posso falar agora, porque ele é muito assediado”, adiantou.

E para a torcida Xata entrar no clima, foi inaugurada na última quarta-feira (19), a loja oficial da Anapolina. A Rubra Store está localizada no Brasil Park Shopping.

