Paralamas do Sucesso, Mart’nália e Zeca Baleiro são as atrações principais do Fica 2025

Festival gratuito ainda deve contar com apresentações de artistas goianos

Thiago Alonso - 21 de março de 2025

Mart’nália, Os Paralamas do Sucesso e Zeca Baleiro. (Foto: Reprodução/Flickr)

A 26ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) anunciou Os Paralamas do Sucesso, Mart’nália e Zeca Baleiro como as primeiras atrações musicais do evento.

Os artistas se apresentarão, de forma gratuita, entre os dias 10 e 15 de junho, na Praça de Eventos da Cidade de Goiás.

O primeiro dia de shows, sexta-feira (13), será marcado pelo espetáculo de Zeca Baleiro, enquanto no sábado (14), Mart’nália apresenta alguns dos maiores sucessos.

O encerramento do Fica 2025 fica por conta do Sesc Goiás, que promove um super show da banda Os Paralamas do Sucesso.

Artistas goianos

Além dos já anunciados, a programação musical do Fica também deve contar com dez shows regionais e outras oito apresentações artísticas.

Estes podem se inscrever por meio do site do projeto, onde passarão por uma comissão que definirá os selecionados para os shows.

As inscrições para as Apresentações Artísticas e Culturais seguem abertas até o dia 07 de abril, e o resultado final será divulgado já no dia 24 do mesmo mês.

