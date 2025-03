6 melhores pizzarias para conhecer em Aparecida de Goiânia

Cidade é conhecida por estabelecimentos clássicos, rodízios e até deliverys

Thiago Alonso - 22 de março de 2025

Imagem mostra pizza. (Foto: Reprodução/Instagram)

Ainda que tenha origens na Itália, a pizza é um dos pratos mais famosos e consumidos do Brasil, desde as versões mais clássicas, até as mais brasileiras (incluindo um sabor com este exato mesmo nome).

Essa tradição ítalo-brasileira não se limita às regiões Sul e Sudeste do país — onde a imigração é mais forte —, mas também está muito presente em outras localidades como Goiás, por exemplo.

Conhecido por ser a ‘Terra do Pequi’, o estado mostra que é possível juntar gastronomia local à internacional, com sabores típicos, indo além da capital, chegando a outras cidades, como Aparecida de Goiânia.

A cidade é conhecida pelas várias pizzarias, sendo possível encontrar uma a pelo menos duas ou três esquinas. As opções são variadas, desde as mais econômicas, gourmets, clássicas, até as mais ‘diferentonas’.

Toretto’s Pizzaria

Um destes exemplos é a Toretto’s Pizzaria (@torettospizzaria), na Vila Mariana, onde as pizzas surpreendem pelo tamanho além do normal e o formato quase retangular.

Apesar de funcionar somente por delivery, o estabelecimento surpreende com o carro-chefe da casa: a pizza de 70 cm, que pode ser adquirida por R$ 170, além das tradicionais, com oito pedaços.

Forneria Guadalupe

Também para quem opta por estabelecimentos focados em delivery, a Forneria Guadalupe (@forneriaguadalupe) pode agradar e muito. Localizada no Parque Veiga Jardim, a pizzaria realiza entregas em toda região, oferecendo massas artesanais abertas na hora, feitas no forno à lenha.

Os sabores também variam, desde os mais tradicionais até os mais especiais, com opções de doce, mini e grandes, todas com valores acessíveis, além das promoções periódicas que são ofertadas.

Cantina da Pizza

Já pra quem procura a experiência completa de uma pizzaria presencial, a Cantina da Pizza (@cantina_da_pizza_aparecidagyn), localizada no Setor Central de Aparecida de Goiânia é uma das melhores opções, seja pelo sabor indiscutível ou pelos preços acessíveis.

Famosa por ser a pizza mais recheada do Centro da cidade – como os próprios definem -, o estabelecimento é conhecido por oferecer mais recheio do que massa, um verdadeiro diferencial.

Pizza Place Zanatta

Outro destaque quando o assunto é pizza em Aparecida de Goiânia é a Pizza Place Zanatta (@pizzaplacezanatta), no Jardim Nova Era. Por lá, clientes encontram massas finas e saborosas, com sabores que vão desde os mais italianos aos mais brasileiros.

O local também chama atenção pela variedade de opções, seja de dias – uma vez que é aberto de segunda a segunda -, ou valores atrativos, com promoções até mesmo nos dias de semana.

Priori Gourmet

No Jardim Monte Cristo a Priori Gourmet (@priorigourmet) também é um achado com pizzas variadas, com sabores desde os mais clássicos aos mais especiais, como as famosas pizzas doces.

O diferencial do estabelecimento, no entanto, é que todos os alimentos são oferecidos em rodízios com os maiores variados tipos de alimentos, desde petiscos, panelinhas e até chapas quentes.

Mastter Pizza

O Mastter Pizza (@mastterpizzaerodizio) também é uma escolha para quem procura por rodízios na região do Conjunto Cruzeiro do Sul. O local, que é especializado em pizzas, também oferece panelinhas variadas, frango frito, batata frita e até cebola empanada.

Os valores também chamam atenção, custando somente R$ 39,90 em alguns dias da semana, além de contar com refrigerante incluso e opções de degustação de vinhos.

