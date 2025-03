Últimos dias de inscrições para processos seletivos com salários de até R$ 6 mil em prefeitura goiana

Chances são para mais de 100 vagas imediatas em diversas áreas e vários níveis de escolaridade

Natália Sezil - 22 de março de 2025

Concurso público com vagas abertas. (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

A Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto, no Leste goiano, está com dois processos seletivos na reta final de inscrições, com oportunidades de até R$ 6 mil de remuneração mensal.

Ao todo, são 126 vagas a serem ocupadas de modo imediato e por tempo determinado, além de formação de cadastro de reserva. As inscrições são gratuitas.

O primeiro edital, com 32 vagas, é destinado à Secretaria Municipal de Educação, com salários que variam de R$ 1.518 a R$ 3,5 mil para 40 horas semanais.

As chances são para candidatos que tenham Ensino Fundamental, Médio ou Superior – na área educacional ou não.

Para esse certame, as inscrições são online e devem ser realizadas pelo site da prefeitura. O prazo vai até às 18h do próximo domingo, 23 de março.

Já o segundo edital, com 94 oportunidades, tem lotação na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos.

A remuneração varia de R$ 2 mil a R$ 6 mil mensais, com jornada semanal de 40 horas. Pode participar quem tem Ensino Fundamental, Médio ou Superior.

Nesse caso, candidatos devem se inscrever presencialmente, entregando os documentos necessários na sede da Prefeitura Municipal. As inscrições ocorrem das 09h às 16h, até a próxima segunda-feira (24).

Ambas as seleções acontecem por meio de prova de títulos. Outras informações podem ser lidas no edital 001 e no edital 002.

