Últimos dias para se inscrever em concurso público em Goiás com salários de até R$ 5,1 mil

Certame é destinado à profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior, e contam com carga horária de até 40h

Thiago Alonso - 22 de março de 2025

(Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

Se encerra já na próxima semana, as inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Morrinhos, município no Sul goiano. Ao todo são ofertadas 19 vagas de emprego, cujos salários chegam a R$ 5.123,06.

As oportunidades são destinados para profissionais de nível fundamental, médio e superior, e contam com carga horária entre 20 e 40h semanais.

Os interessados devem se inscrever até, no máximo, a próxima quarta-feira (26), por meio do site do Instituto Verbena. É necessário pagar uma taxa de inscrição que varia entre R$ 75 e R$ 150, a depender da vaga desejada.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, que devem ser realizadas no dia 13 de abril. Na mesma data, provas discursivas também serão aplicadas para determinados cargos.

O processo de seleção segue com etapas extras que incluem realização de perícia médica e procedimento de heteroidentificação, entre os dias 30 de maio e 1º de junho.

Confira todas as vagas divulgadas:

Agente de Manutenção Geral (01)

Agente de Serviços de Tesouraria (01)

Agente de Serviços Gerais (03)

Agente de Transporte (03)

Analista de TI (01)

Assistente Administrativo (02)

Auxiliar de Compras Licitações e Contratos (01)

Contador (01)

Controlador Interno (01)

Controller (01)

Gestor de Pessoal (01)

Jardineiro (01)

Procurador Jurídico (01)

Recepcionista (01)

Para mais informações, confira o edital de abertura do certame.

