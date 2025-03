Erro de projeto: painel milionário do Centro Administrativo corre risco de ter ser totalmente refeito

Mural foi elaborado pelo escultor goianiense Luiz Olinto, com o ateliê do artista também ficando responsável pela fixação dos azulejos

Davi Galvão - 23 de março de 2025

Obra custou quase R$ 1 milhão aos cofres públicos. (Foto: Davi Galvão)

Apesar de ter custado mais de R$ 880 mil aos cofres públicos, o mural artístico montado no Centro Administrativo já corre o risco de ser completamente desmontado, menos de um ano desde a inauguração, após a estrutura apresentar diversas falhas, com boa parte dos azulejos já tendo ido ao chão.

O mural foi elaborado pelo escultor goianiense Luiz Olinto, com o ateliê do artista também sendo responsável pela fixação dos azulejos.

Em entrevista ao Portal 6, o atual Secretário de Obras, destacou que a Prefeitura está realizando estudos técnicos e consultando especialistas para determinar se há risco do restante dos azulejos também caírem.

“A primeira coisa a ser feita é descobrir se o restante da arte vai ficar como está ou se podem se soltar. Se os estudos apontarem que só precisa restaurar [as lacunas], bem […] Se não, pode ser necessário até mesmo desmontar tudo, pela própria segurança da população. Como é uma área aberta, pode ocasionar acidentes, atingir veículos e até machucar pedestres”, explicou.

O Secretário também apontou diversas falhas tanto no projeto do mural quanto na execução dos serviços. A começar, ele citou a ausência de um projeto técnico, no qual deveriam constar como a obra em si seria estruturada e quais materiais seriam utilizados.

“Por mais que não houvesse um projeto [técnico], existem normas que deveriam ter sido seguidas, que é o que está sendo analisado, para podermos compreender o que pode estar causando essa deterioração”, esclareceu.

Thiago ainda pontuou que não desmerece ou duvida da capacidade e trabalhos de Olinto, mas destacou que o deixar encarregado também pela parte técnica, além da artística, não foi o ideal.

O que diz o artista

O Portal 6 já havia conversado com o artista Luiz Olinto a respeito da situação, ao que ele definiu como um acontecimento atípico.

“Realmente, é um trabalho grande, extenso, mas na minha carreira já fiz alguns maiores, com o mesmo material e nenhum apresentou qualquer avaria do tipo. Fazer os azulejos é um trabalho caro, demorado, envolve muita perícia. Eles são feitos para a eternidade, só o passar do tempo, especialmente tão curto, não explica o que aconteceu”, pontuou.

Acerca do que poderia ter ocasionado a queda dos azulejos, ele apresentou três possíveis razões. A primeira tem a ver com problemas na estrutura do prédio em si, que pode ter se movimentado – algo completamente natural – de uma forma não prevista no projeto arquitetônico, que resultou na queda das peças.

As outras duas explicações tem a ver com a argamassa utilizada e também com o profissional responsável pelo assentamento dos azulejos, apesar de Olinto ter destacado que estes últimos dois cenários são improváveis.

Olinto também destacou que está dialogando com a Prefeitura a fim de revitalizar a obra, bem como efetuar as medidas necessárias para que o problema não volte a se repetir.