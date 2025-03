Goiás receberá investimento de R$ 230 milhões de gigante da energia

Empresa é uma startup localizada na região Sul do país e, atualmente possui um total de 56 usinas de geração nos estados do Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Goiás

Paulino Henjengo - 23 de março de 2025

(Foto: Soninha Vill / Agência Brasil)

Com os olhos voltados para a expansão da capacidade de geração de energia solar, a AXS Energia planeja investir um total de R$ 231 milhões em Goiás até o final deste ano.

Conforme o portal especializado Empreender em Goiás, esse recurso será destinado à construção de 14 novas usinas solares no estado, uma ação importante pois esses sistemas ajudam na diminuição dos efeitos que causam as mudanças climáticas.

A gigante da energia é uma startup localizada na região Sul do país e, atualmente possui um total de 56 instalações industriais nos estados do Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Goiás.

Eles iniciaram o projeto de expansão em 2021 e, até agora já foram aplicados R$ 1,9 bilhão. Esse investimento resultou em uma base de cerca de 15 mil usuários que podem contar com descontos na fatura de energia no final do mês.

Diante disso, quem deverá se beneficiar serão os consumidores, uma vez que o mercado livre oferece ao cliente a possibilidade de escolher uma fonte renovável em relação ao uso do produto diretamente com as comercializadoras.

Essa prática vem crescendo no Brasil, tanto que a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel) afirma que em 2024 foram criadas 51,3 mil unidades consumidoras. Representando um total de 42% da energia consumida em território nacional.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!