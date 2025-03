Ingressos para nova turnê de Gusttavo Lima já estão à venda; saiba como comprar

Festival conta com uma série de novidades, que inclui uma orquestra ao vivo durante as apresentações

Thiago Alonso - 23 de março de 2025

Gusttavo Lima durante apresentação (Foto: Reprodução)

Já estão abertas as vendas dos ingressos para o festival ‘O Embaixador Classic’, comandado pelo sertanejo Gusttavo Lima.

O evento, que marca a nova turnê do dono do sucesso “Ficha Limpa”, será realizado no dia 6 de setembro em Goiânia.

O local escolhido para a apresentação foi o estacionamento do Estádio Serra Dourada, no Jardim Goiás, região Sul da cidade.

Os ingressos custam entre R$ 200 e R$ 300 para frontstage, além de contar com opções premium, estas variando entre R$ 340 e R$ 600.

Para garantir os bilhetes, os fãs do Embaixador devem acessar o site BaladaApp. Vale lembrar que os lotes são rotativos e podem sofrer alteração de preços.

Para a nova turnê, Gusttavo Lima promete uma série de novidades, incluindo uma orquestra ao vivo enquanto canta alguns dos maiores sucessos do repertório musical.

