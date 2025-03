Mãe e filha morrem e duas pessoas ficam em estado grave após acidente na GO-139

Criança chegou a ser resgatada pelo Samu e encaminhada ao hospital local e, posteriormente, até Goiânia, mas não resistiu

Davi Galvão - 23 de março de 2025

Veículo ficou completamente desfigurado após colisão. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente na GO-139, próximo ao km 155, resultou na morte de mãe e filha, além de deixar outras duas pessoas em estado grave, no trecho que liga Cristianópolis a São Miguel do Passa Quatro, na noite deste sábado (23).

As vítimas fatais, identificadas como Amanda Nunes Magalhães e Antonella Nunes Magalhães, de 29 e 6 anos, estavam em um Ford Pampa quando colidiram frontalmente com um Ford Ka.

Amanda faleceu no local, enquanto Antonella chegou a ser resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao hospital local e, posteriormente, até Goiânia, mas não resistiu.

O impacto foi tão forte que o segundo veículo ficou completamente desfigurado após a colisão, com os ocupantes deste, um homem e uma mulher, sendo encaminhados ao Hospital Municipal de Cristianópolis e, em seguida, para a capital.

O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado e tomou as medidas cabíveis com as vítimas fatais.