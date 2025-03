Namorada de Belo aparece após reencontro do cantor com Gracyanne

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Rayane Figliuzzi, 27, explicou seu sumiço após o reencontro do namorado, Belo, 50, com a ex-mulher, Gracyanne Barbosa, 41.

Nesta segunda-feira (24), a modelo reapareceu no Instagram para explicar sua ausência no ‘Domingão com Huck’ (Globo). O programa dominical exibia o reencontro do cantor com Gracyanne Barbosa, após a musa fitness deixar o ‘BBB 25’. “Voltamos à programação normal. Ontem fiquei um pouquinho sumida daqui porque minhas amigas estavam aqui em casa. Então, a gente ficou fofocando e fazendo almoço. Então, fiquei mais longe do celular”, disse Rayanne.

No domingo (23), a influenciadora publicou em seu feed fotos em que aparece na praia. Seguidores não perderam tempo ao fazerem comentários sobre o reencontro do ex-casal. Porém, outras pessoas defenderam Rayanne de ataques e comparações à ex-BBB.

Na atração, Belo e Gracyanne falaram sobre o respeito que permaneceu após o fim do relacionamento de 16 anos. O pagodeiro pegou a dançarina pela mão e a conduziu ao palco ao cantar o hit ‘Reiventar’. Neste momento, a plateia começou a gritar “beija, beija, beija”. Os dois se cumprimentaram e se divertiram com a situação.