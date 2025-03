Leilões turbinam o mercado imobiliário em Goiás com imóveis a partir de R$ 88 mil

Instituições bancárias promovem oportunidades para garantir a casa própria

Thiago Alonso - 25 de março de 2025

Casa no Residencial Eli Forte, em Goiânia, está sendo leiloada. (Foto: Reprodução/Mega Leilões)

O mês de abril promete ser agitado para quem procurar garantir a casa própria, com leilões sendo realizados por instituições bancárias como Santander, Bradesco e Itaú.

As oportunidades, que já podem ser visualizadas, serão disponibilizadas por meio do site Mega Leilões, comandado pelo leiloeiro oficial Fernando Cerello.

As opções são variadas: casas, apartamentos, terrenos, lotes e imóveis comerciais, com pelo menos 20 ofertas somente em Goiás.

Os valores são outro atrativo à parte, com imóveis podendo ser adquiridos por lances iniciais na casa dos R$ 80 mil, chegando até opções mais luxuosas de até R$ 573 mil.

Santander

O primeiro leilão do mês ocorre no dia 8 de abril, com organização do Banco Santander e possibilidade de parcelar as compras em até 420 meses (o equivalente a 35 anos).

Ao todo, são 11 imóveis em Goiânia, Águas Lindas de Goiás, Caldas Novas, Formosa, Jaraguá, Palmeiras de Goiás, Paranaíba e Santa Helena de Goiás.

O destaque vai para uma casa de 99 m², localizada na Estância Itanhangá, em Caldas Novas. O imóvel pode ser adquirido com lances iniciais de R$ 194 mil.

Bradesco

Já no dia 17 de abril, o Banco Bradesco também realiza um leilão, sendo este o mais flexível, com compradores podendo dar lances livres a partir de R$ 3 mil.

Ao todo são oferecidas quatro casas: uma em Caldas Novas, duas em Águas Lindas de Goiás e uma em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

Neste leilão, o destaque vai para uma casa na Rua Carvoeiro, no Jardim Santa Lúcia, em Águas Lindas de Goiás, cuja área útil é de 110 m².

Última chance do Itaú

Apesar dos leilões programados já para abril, um último deve ocorrer ainda em março, nesta quinta-feira (27), sob comando do Banco Itaú.

Neste, quatro imóveis foram disponibilizados, com destaque para uma casa no Jardim Ingá Gleba B, em Luziânia. O valor inicial para o terreno de 83,2 m² é de R$ 88,2 mil.

Além desta, outras casas em Quirinópolis, Itumbiara e Caldas Novas também foram ofertadas no evento, podendo ser adquiridas pelo Mega Leilões.