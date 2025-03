Anapolino é responsável por artes que estampam maior sino do mundo, que está vindo para Goiás

Silvio Morais conversou com o Portal 6 e contou detalhes do trabalho que considera "mais representativo, dimensional e popular"

Paulo Roberto Belém - 26 de março de 2025

Ilustrador do Vox Patris, o anapolino Silvio Morais dedica parte de suas obras à Arte Sacra (Foto: Arquivo Pessoal)

É de Anápolis o artista visual responsável por desenhar as ilustrações que estampam o Voz Patris (Voz do Pai), o maior sino do mundo que será instalado no Novo Santuário Basília do Divino Pai Eterno, em construção em Trindade, a Capital da Fé em Goiás.

Silvio Morais contou ao Portal 6 que nasceu em 1973 na Santa Casa, iniciando estudos artísticos na Escola de Artes Osvaldo Verano, aos 13 anos, e que recebeu em 2015 a proposta para ser o autor da obra, que está vindo para Brasil da Polônia, onde foi fabricado.

O artista disse que acompanha pela televisão e pelas mídias sociais o percurso do objeto para o país, destacando uma equipe que está produzindo um documentário sobre a peregrinação do instrumento à cidade goiana.

“Na expectativa de encontrá-lo ou nós dois nos encontrarmos. O encontro do maior com o menor, do criador com a criatura”, se considerando o criador por ser católico, considerando inspiração divina para desenhar as imagens.

A previsão é que o sino chegue a tempo da Festa da Romaria de Trindade deste ano. Mas, antes, desembarcando no Porto de Santos em maio, passará por Belo Horizonte e Brasília. “Espero vê-lo quando estiver passando por Anápolis, antes de chegar em Trindade”, confidenciou.

Criação

Dos 10 anos entre a ideia e vinda do sino para o Brasil, Silvio disse que só para a concepção foi um ano de trabalho, considerando normal o tempo para ser instalado, de fato.

Ele detalhou o processo. “Pensar, elaborar os desenhos, desenhar e pintar as telas em tamanho real para que elas sejam expostas no museu que será construído em Trindade”.

O conjunto de 10 imagens conta desde o encontro do medalhão do Divino Pai Eterno até à atual Basília de Trindade. “O sino foi dividido em oito partes, além de duas extras, que contam estas passagens, atribuindo elementos do cerrado: aves, vegetações e animais”, explicou, no sentido de ter regionalizado o instrumento.

Destaques anapolinos

Perguntado se o trabalho seria o mais importante da carreira, Silvio respondeu prontamente: “o mais representativo, dimensional e popular, sim”.

Emendando a ideia, ele citou um histórico de obras com a cara de Anápolis. É do artista os monumentos dos Romeiros – instalado na praça de mesmo nome, do Centenário de Anápolis, obelisco do Viaduto Nelson Mandela, painéis e escultura do Parque Ambiental Ipiranga e o monumento instalado recentemente na Praça da Bíblia.

Clicando aqui, é possível ver uma postagem do Instagram do artista que exibe parte dos monumentos idealizados em Anápolis.

Ele define que tem na vida dois tipos de arte: as plásticas e a sacra. “Deus tem me abençoado porque onde pousei, tive sucesso”. Silvio foi premiado em salões de artes de Anápolis, de Goiânia e de outros locais.

“Quem me conhece e conhece as minhas obras, fala que Anápolis tem a minha cara. Para todo lado que vai, vê obra minha, seja nas igrejas ou na rua”, finalizou.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!