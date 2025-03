Últimos dias para se inscrever em processo seletivo de cidade goiana com salários de até R$ 4 mil

Contrato será de um ano, com a possibilidade de se estender por mais um, de acordo com os critérios do órgão público

Paulino Henjengo - 26 de março de 2025

(Foto: Reprodução/ Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Está chegando na reta final o prazo para se inscrever no processo seletivo da Prefeitura de Rubiataba. Estão disponíveis um total de 37 vagas destinadas a candidatos de nível médio e superior.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 02 de abril, das 08h às 11h e das 13h30 às 17h. Os interessados devem se dirigir à Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, no Setor Bela Vista.

Os candidatos selecionados deverão contar com uma carga horária que varia entre 20 e 40 horas semanais. Em relação à remuneração, deve girar em torno de R$ 1.518 a R$ 4.085.

Para este processo, a organização não exige a realização de uma prova, pelo contrário, haverá apenas a análise de currículo e títulos.

O contrato será de um ano com a possibilidade de se estender por mais um, de acordo com os critérios do órgão público.

Este concurso terá a validade de dois anos, contados a partir da data de homologação dos resultados finais.

Confira todas as oportunidades:

Assistente social (04);

Psicólogo (04);

Orientador social (15);

Auxiliar administrativo (04);

Facilitador de oficinas música, dança, artes marciais, capoeira, esportes, artesanatos/trabalhos manuais, artes e bordado à máquina (10).

Para mais informações acesse edital aqui.

