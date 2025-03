Pais causam polêmica ao dar nomes nada comuns para os filhos: “essas crianças vão sofrer bullying”

Eles não pouparam criatividade na hora de batizar os pequenos

Anna Júlia Steckelberg - 27 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Criar um nome único para um filho pode ser um ato de carinho, mas para um casal de Utah, nos Estados Unidos, a originalidade foi levada a outro nível.

Aubree e Josh Jones decidiram fugir completamente do óbvio e batizaram seus filhos com nomes como Trendy, Zaylee Ruth, Sunny Love, Truly, Journey e Rocky. A intenção era garantir que eles fossem únicos, mas a internet não perdoou.

O casal, que compartilhou as alcunhas nas redes sociais, logo virou alvo de piadas.

“Isso é real? Você deu ao seu filho o nome de Trendy?”, questionou um usuário. Outro foi ainda mais direto: “Eu rezo para que esses nomes sejam falsos, porque são tragédias.” Mas o comentário mais repetido foi: “Essas crianças vão sofrer bullying.”

Apesar das críticas, os pais defendem suas escolhas com unhas e dentes.

Aubree, de 36 anos, diz que queria que os filhos fossem diferentes e acredita que os nomes têm significados profundos.

Trendy, por exemplo, foi pensado para que a filha criasse suas próprias tendências. Sunny Love recebeu esse nome porque transmite alegria, enquanto Journey simboliza um momento especial de fé para o casal.

Até mesmo Rocky, o caçula da família, foi escolhido com carinho — e teria sido o nome do bebê independente do gênero. Dá para acreditar?

Mesmo com tanta convicção, o próprio Josh admite que ignorar os comentários negativos nem sempre é fácil.

No entanto, o casal garante que os filhos adoram os próprios nomes e não se arrependem das escolhas.

Se isso será um problema no futuro, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: nomes comuns, definitivamente, não fazem parte dessa família.

