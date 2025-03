Goiás registra mais de 30 falhas em assistência à saúde por dia

Pesquisa foi feita com base em informações fornecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Paulo Roberto Belém - 28 de março de 2025

Imagem ilustrativa de corredor de hospital. (Foto: Reprodução)

Entre incontáveis números de atendimentos realizados diariamente, falhas durante a assistência à saúde são eventos considerados no macro universo da prestação do serviço.

Entre agosto de 2023 e julho de 2024, o Brasil contabilizou 295.355 mil falhas nesse sentido, sendo que Goiás contabilizou 12.227 delas, ou seja, mais de 30 por dia, considerando o período.

Os dados foram levantados pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), com base em informações fornecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

As mais comuns foram erros durante a assistência médica (3.731); envolvendo cateter venoso (1.543) e lesão por pressão (1318), eventos que influenciam em dano ou risco ao paciente.

Contudo, nesse mesmo período também houve registros de 87 mortes. E, disparadamente, as falhas durante a assistência à saúde foi a que mais gerou as fatalidades (55 ocasiões).

Na sequência, falhas durante procedimento cirúrgico (07) ficou em 2º lugar, seguida por broncoaspiração, falhas no cuidado/proteção do paciente e eventos adversos relacionados à hemodiálise ( todas com 04). A tabela completa pode ser conferida a seguir.

