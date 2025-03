Criança de cinco anos morre após ser atingida por hélice de lancha em praia turística de AL

Pai da vítima também se feriu, após veículo ser acionado durante confraternização de família

Folhapress - 31 de março de 2025

Criança de cinco anos morreu após ser atingida por hélice de lancha. (Foto: Reprodução)

JOSUÉ SEIXAS

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) – Uma criança de cinco anos morreu após ser atingida pelas hélices de uma lancha na praia do Gunga, localizada no município de Roteiro, na região metropolitana de Maceió (AL), no sábado (29).

O pai dela ficou gravemente ferido e está internado no HGE (Hospital Geral do Estado). Eles estavam em uma confraternização em família.

Não há atualizações sobre o estado de saúde do homem.

Conforme o relato do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do DEA (Departamento Estadual de Aviação), ambos foram atingidos pelas hélices da embarcação e tinham ferimentos graves.

A criança foi socorrida e levada diretamente ao HGE, mas morreu ao chegar na unidade.

O homem, que foi atingido na cabeça e nas costas, recebeu atendimento da equipe aeromédica do DEA e foi encaminhado a uma USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu, que realizou o transporte terrestre até o hospital.

Informações preliminares indicam que a lancha foi acionada por outra criança.

Por meio de nota, a Marinha disse que será instaurado um IAFN (Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação) para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do ocorrido.

A Polícia Civil afirmou que já iniciou o levantamento de informações sobre o acidente e que as investigações serão realizadas para esclarecer todas as questões do caso.