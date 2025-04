⁠Não é no micro-ondas, nem com água: descubra como descongelar a carne mais rápido

Esse método simples e prático vai salvar a rotina de quem esquecer a carne no congelador

Ruan Monyel - 02 de abril de 2025

(Foto: Captura de tela/Instagram)

Descongelar carne de forma rápida é um desafio comum na rotina de quem cozinha em casa, afinal, quem nunca esqueceu a proteína no congelador?

E quando isso acontece, na pressa, recorremos a diversos métodos, como deixá-la exposta ao sol, usar água quente ou até o micro-ondas.

Mas isso, além de trazer alguns riscos, pode comprometer o sabor, a textura do alimento, fazendo com que o resultado final não seja o melhor.

Porém, o que muita gente não sabe é que existe um método simples, prático e extremamente eficaz para descongelar carne em tempo recorde: usando duas panelas de alumínio.

Essa técnica surpreendente, embora pareça maluquice, funciona por causa da alta condutividade térmica do alumínio.

Esse metal transfere rapidamente o calor do ambiente para o alimento congelado, ou seja, o resultado é um processo de descongelamento uniforme, rápido e seguro.

Para descongelar a carne usando o truque você vai precisar apenas de duas panelas de alumínio com fundo reto.

A primeira deve ser posicionada de cabeça para baixo, criando uma base metálica. Após posicioná-la, coloque a carne congelada.

Em seguida, encha a segunda panela com água morna e apoie-a sobre a carne, mas com muito cuidado para que a panela não vire.

A água morna ajuda a aumentar a transferência de calor, acelerando ainda mais o processo, porém, o truque também funciona com ambas panelas vazias.

Assim, em poucos minutos, você notará que a carne começará a descongelar, sem necessidade de usar água corrente ou o micro-ondas.

Dependendo do tamanho e espessura do corte, o descongelamento pode levar entre 10 a 30 minutos, muito mais rápido do que métodos tradicionais.

Além de ser prático, esse truque evita o desperdício de água, é seguro e mantém o sabor original dos alimentos. Vale a pena experimentá-lo.

