6 nomes mais estranhos já registrados no Brasil (você vai se surpreender)

Eles foram registrados no país antes da Lei de Registros Públicos de 1973 e traziam termos "diferentes"

Magno Oliver - 04 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Qual o nome mais “estranho” ou diferente que você já ouviu por aí? Já ouviu por aí o nome Inocêncio Coitadinho da Silva?

Esse é o registro do nome de um cidadão brasileiro. Antes da promulgação da Lei de Registros Públicos de 1973, o Brasil era palco de registros de nomes bastante diferentes e, muitas vezes, bizarros.

A Consultoria proScore fez um levantamento dos nomes mais estranhos já registrados no país e alguns são até mesmo surpreendentes.

6 nomes mais estranhos já registrados no Brasil (você vai se surpreender)

1. “Amazonas Rio do Brasil Pimpão”

Esse nome provavelmente seria uma referência à grandiosidade da Amazônia e também à importância do Rio Amazonas, pois possui uma carga histórica e simbólica bastante fortes.

A data de registro do nome foi de antes de 1973, provavelmente em um momento de celebração das riquezas naturais do Brasil. Na época, era comum nomes inspirados na natureza e na geografia do país como um símbolo de orgulho nacional.

2. “Antônio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado”

Esse é um nome composto enorme que, possivelmente, buscava mesclar elementos de tranquilidade e serenidade em uma só pessoa. Assim, pode ser também que se tratava de uma família bastante pacífica, tranquila.

“Manso”, “Pacífico” e “Sossegado” transmitem a ideia de um indivíduo calmo e equilibrado. Esses registros, na época, eram uma maneira de homenagear virtudes e qualidades desejadas para uma pessoa.

3. “Antônio Morrendo das Dores”

Este nome com certeza gera estranheza, mas provavelmente sua escolha deveria estar alinhada ao contexto cultural da época, quando os nomes muitas vezes refletiam mais a expressão popular, o sentimento humano, do que um critério formal de um nome qualquer.

No entanto, um nome como esse, hoje em dia, seria impossível de se registrar.

4. “América do Sul Brasil de Santana”

O registro desse teve forte simbolismo patriótico. Um nome que carrega em si uma homenagem ao continente e ao país, unidos a uma referência religiosa com “de Santana”.

Por ser um registro de antes de 1973, esse nome reforçava um vínculo profundo com o nacionalismo e a identidade local.

5. “Chevrolet da Silva Ford”

Esse nome fez a junção de marcas famosas, uma tendência excêntrica que acontecia bastante na época.

Assim, o nome “Chevrolet da Silva Ford” uniu a paixão por automóveis e a influência da indústria automobilística em uma só pessoa.

6. “Colapso Cardíaco da Silva”

Por fim, esse é bem diferente e um dos mais inusitados nos registros. “Colapso Cardíaco” se refere a um evento médico sério e dramático, um exemplo bem prático de como as pessoas na época se permitiam registrar nomes sem restrições.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!