Gusttavo Lima denuncia casa de shows que usou seu nome sem pedir autorização

Cantor notificou o estabelecimento por uso indevido de imagem em material de divulgação

Folhapress - 06 de abril de 2025

Cantor Gusttavo Lima (Foto: Reprodução/Instagram Gustavo Lima)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A empresa Balada Music, de Gusttavo Lima, publicou um comunicado em que afirma que um espaço de shows que vinha utilizando seu nome, a Casa Fã Clube Gusttavo Lima, não tem relação com o cantor sertanejo. O estabelecimento de Penha, em Santa Catarina, recebeu o apoio de alguns dos fãs do artista, enquanto outros criticaram o uso sem autorização do nome do artista.

“O proprietário foi devidamente notificado pelo departamento jurídico da Balada Music e até o momento não respondeu e ignorou as mensagens de alertas sobre o uso indevido de imagem, sem a devida autorização”, publicou a empresa, e pediu aos fãs do artista que parassem de repercutir postagens do estabelecimento.

“Quero agradecer todos vocês que estão nos apoiando, e quem tá achando que agente está fazendo alguma coisa errada, quero que Deus abençoe”, comentou Alex Damazio, dono do espaço de eventos, na publicação da Balada Music.

“Somos fãs de verdade, eu mesmo tenho todas as tatuagens dele.” O administrador da página ainda disse que deu o nome de seu filho de Samuel e pretendia dar o nome de uma outra criança, que não sobreviveu à gravidez, de Gabriel, em referência aos filhos do artista sertanejo.

Em seu Instagram, Gusttavo Lima havia apoiado a ideia de se apresentar na inauguração da casa de shows, após receber mensagens de fãs que se mobilizavam para contratá-lo. Damazio disse que fará uma reunião com a equipe do músico na segunda-feira (7) para discutir o assunto.