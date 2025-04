Motorista de aplicativo em Goiânia explica por que evita corridas em condomínios

Profissional afirma que enfrenta "dor cabeça" ao aceitar viagens em residenciais fechados

Beatriz Bueno - 06 de abril de 2025

Motorista compartilhou a experiencia em um condomínio de Goiânia (Foto: Reprodução/Instagram)

O motorista de aplicativo Lucas Dias, conhecido nas redes sociais como Uber Histórias, (@uberhistorias), compartilhou o porquê evita corridas com destino a condomínios residenciais em Goiânia.

Segundo o profissional, em uma das ocorrências, foi necessário aguardar por 10 minutos só para ser atendido, sem contar o tempo de deslocamento até o passageiro.

Entre os principais problemas enfrentados estão a falta de funcionários nas portarias, o que prolonga o tempo de espera, e os protocolos de segurança do local, como a exigência de abrir o porta-malas, que apesar de necessários aumentam ainda mais o atraso nas corridas.

O motorista também destacou que muitos colegas acabam avaliando o usuário com nota baixa, geralmente uma estrela, em casos como esse.

Porém ele ressaltou que a responsabilidade não é do passageiro, e sim do condomínio, que dificulta o acesso. “A culpa não é do motorista, queremos atender a população mas eles não facilitam” afirma Lucas.

