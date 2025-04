Prefeitura em Goiás abre processo seletivo na Educação com salário de R$ 4,6 mil

Certame é destinado à profissionais de nível superior, e contam com carga horária de 30h

Thiago Alonso - 07 de abril de 2025

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). (Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

Termina nesta semana as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Cristalina, município no Leste goiano. O certame é destinado para o preenchimento do cargo de Assistente Social Escolar, cujo salário é de R$ 4.652,85.

A oportunidade é exclusiva para profissionais de nível superior em Serviço Social, e conta com carga horária de 30h semanais.

Os interessados devem se inscrever presencialmente, até a próxima quarta-feira (09), na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Praça Otto Mohn, na região Central da cidade.

A Prefeitura também disponibilizou um formulário digital, onde os concorrentes podem realizar o cadastro do processo seletivo anexando a documentação necessária de forma simplificada.

Os candidatos serão avaliados por meio de uma etapa única, que consiste em prova de títulos. Por meio dela, será definida a pontuação dos selecionados, assim como a classificação deles.

Para mais informações, confira o edital.

