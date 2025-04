Aluno de 7 anos morre duas semanas após sofrer queda no banheiro da escola, em Goiás

Família luta para angariar fundos para as despesas com o velório do enterro de Kaic e está aceitando doações

Davi Galvão - 08 de abril de 2025

Kaic faleceu duas semanas após sofrer uma queda no banheiro da escola. (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu, na madrugada desta terça-feira (08), Kaic dos Santos Martins, de apenas 07 anos, duas semanas após sofrer uma queda e bater a cabeça no banheiro da escola, em Valparaíso de Goiás. A família afirma não ter sido avisada sobre o ocorrido pela instituição.

A criança veio a óbito no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), após a equipe médica tentar reanimá-lo, pela segunda vez, sem sucesso.

Em entrevista ao Portal 6, Renary Braga, prima da vítima, relatou que toda a família está em choque com a tragédia, que veio sem ninguém suspeitar.

Ela comentou que há cerca de um ano Kaic havia sofrido uma queda, também na escola, após ser empurrado por um colega. Na ocasião, ele precisou ficar internado, mas se recuperou, ainda que com algumas sequelas.

O episódio mais recente, segundo ela, aconteceu há duas semanas, após o primo cair no banheiro da instituição. Os pais só ficaram sabendo do ocorrido após o filho reclamar de dores.

“A escola mesmo não procurou eles. Os pais tiveram que ir lá e na época eles [a escola] não deram muita atenção, falaram que era coisa de criança mesmo”, revelou.

Após alguns dias, Kaic cessou com as reclamações e a família acreditou que o ocorrido realmente não tinha sido nada demais. Porém, neste domingo (06), enquanto passeavam, a criança voltou a passar mal e, antes que tivessem tempo de chegar em uma farmácia, começou a vomitar e desfalecer.

Foi então que, em desespero, a família levou o pequeno até uma unidade médica da cidade, de onde foi transferido até uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Águas Lindas.

“Lá eles fizeram uma tomografia e mostrou que ele estava com um sangramento encefálico e ficaram debatendo qual o melhor procedimento a ser tomado”, contou Renary.

Por fim, Kaic foi encaminhado até o Hugol, onde deu entrada por volta de 01h desta terça, vindo a óbito poucas horas depois.

Embora no momento não seja possível afirmar que a queda na escola tenha resultado na lesão que culminou na morte da criança, a família revelou que pretende questionar a instituição acerca do episódio, bem como tomar as medidas cabíveis.

A reportagem entrou em contato com o Hugol, que confirmou o falecimento de Kaic, apesar dos esforços da equipe médica.