Diocese de Anápolis não quer dizer quem e por que fez harmonização fácil em Anápolis

Samuel Leão - 08 de abril de 2025

Matriz de Sant’ana, primeira igreja de Anápolis. (Foto: Jorge Felipe)

Com a eclosão da polêmica relacionada à restauração da imagem de Nossa Senhora das Dores, que ficava na Igreja Nossa Senhora do Rosário, a Arquidiocese de Anápolis se esquivou de responder quem mandou a revitalização ser feita e também quem a fez.

Provocada pela Rápidas, que solicitou as informações, a cúpula responsável pela Igreja Católica de Pirenópolis foi evasiva na resposta – optando por um “silêncio protocolar”.

“A Diocese de Anápolis coloca-se à disposição para colaborar com órgãos responsáveis e reforça seu compromisso na promoção do cuidado e valorização do patrimônio histórico-religioso”, expressou.

A colaboração, que começa pela entrega da imagem à disposição do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), irá aguardar esclarecimentos do órgão, que pode apenas fazer análises do tipo de restauração empregada e solicitar informações sobre como tudo ocorreu.

Enquanto isso, a real origem da intervenção, ou seja, de onde partiu a orientação para que a revitalização fosse realizada, e também quem a executou, seguem sendo um mistério. Teria ocorrido um erro no projeto apresentado ao artista, ou seria o artista quem desvirtuou a orientação?

O presidente da Comissão Anapolina de Folclore (CAF), Maximiliano Ruste, chegou a expressar o pesar pelos prejuízos causados à tradição, lembrando que a imagem tinha cerca de 300 anos de idade e denotando também a omissão da Igreja Católica Apostólica Romana, visto que a situação só veio a público pelas denúncias dos fiéis, que perceberam a mudança estética expressiva na Santa.