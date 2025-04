Alerta para tempestades isoladas e rajadas de vento de até 60km/h em Goiás; veja cidades

Combinação de calor e umidade favorecem formação de chuvas intensas em todas as regiões do estado

Davi Galvão - 11 de abril de 2025

Chuva através da janela, em Anápolis. (Foto: Samuel Leão/Portal 6)

Neste sábado (12), os goianos devem estar preparados para lidar com chuvas intensas, que podem atingir todas as regiões do estado.

Segundo o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), há alerta para ocorrência de precipitações com volumes que podem variar entre 20 a 30 mm/h ou 40 mm/dia, acompanhadas de ventos de até 60 km/h.

As regiões Norte e Leste devem registrar os maiores acumulados do sábado, com 25 mm cada. Na sequência aparecem as regiões Oeste e Central, ambas com 15 mm. Já a Sul registra 12 mm e a região Sudoeste fecha com 10 mm.

Entre os municípios listados, Cristalina apresenta o maior volume pluviométrico previsto, com 15 mm. Em seguida, Anápolis, Ipameri, Santa Helena e Cocalzinho devem registrar 12 mm.

Goiânia, Porangatu, Formosa, Firminópolis, Palminópolis, Minaçu e Morrinhos seguem com previsão de 10 mm. Outras cidades com volume significativo de chuva são Ceres e Goianésia, com 9 mm.

Já Itumbiara, Luziânia, Ouvidor, Mineiros, Davinópolis, Rubiataba, Palmeiras de Goiás, Caiapônia, Iporá, Araguapaz, Montes Claros e São João da Paraúna devem registrar 8 mm.

Com previsão de 7 mm estão Goianira, Três Ranchos, Aruanã, Flores de Goiás, Doverlândia, Lagoa Santa e Rio Quente. Por fim, os menores volumes de chuva são esperados para Catalão, Jataí e Rio Verde, com 5 mm cada.

Se tratando de temperaturas, as regiões Norte e Oeste apresentam os números mais elevados, com máximas de 34 °C e mínimas de 22 °C, seguidas pelo Leste, com máxima de 33 °C e mínima de 15 °C.

As regiões Central e Sul e Sudoeste devem variar entre 32 °C e 17 °C, enquanto que a Sudoeste deve ficar entre 32°C e 18 °C.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!