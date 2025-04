Bolsonaro sente dores e é atendido em hospital no Rio Grande do Norte

Segundo senador Rogério Marinho (PL-RN), incômodo se deve à facada que recebeu em 2018

Folhapress - 11 de abril de 2025

(Foto: Valter Campanato / Agência Brasil)

MARIANNA HOLANDA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sentiu fortes dores abdominais e foi atendido às pressas nesta sexta-feira (11) no Hospital Regional de Santa Cruz (RN).

De acordo com o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), Bolsonaro vai de helicóptero para um hospital em Natal. As dores são devido à facada que recebeu, durante a campanha de 2018, segundo o senador.

Bolsonaro está no Rio Grande do Norte, em sua primeira agenda do Rota 22, uma iniciativa do seu partido para rodar o país com o ex-presidente.

Ele chegou na madrugada desta sexta-feira (11) em Natal, onde foi recepcionado por apoiadores. Deveria estar às 11h em Acari, depois ele seguiria para Oiticica, às 13h, e finalizaria num ato em Pau dos Ferros, às 18h.

O primeiro ato do ex-presidente foi em Bom Jesus com apoiadores. Um vídeo foi divulgado por sua assessoria, por volta das 8h30.