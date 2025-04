Jovem é internado em estado grave em Anápolis após ser agredido com pauladas por adolescente

Situação ocorreu em plena luz do dia, ao lado do lago de um parque

Thiago Alonso - 11 de abril de 2025

Jovem foi agredido em plena luz do dia. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 28 anos, precisou ser internado em estado grave após ser agredido com pauladas e socos nesta quinta-feira (10), no Bairro Dom Pedro II, região Oeste de Anápolis.

Ele foi resgatado após populares presenciarem as agressões, que ocorreram no Parque da Liberdade, em plena luz do dia. Segundo testemunhas, um grupo de pessoas estava consumindo drogas às margens do lago quando começou uma movimentação suspeita.

Após algum tempo, uma mulher, ao perceber que o grupo havia se dispersado, aproximou-se do local e encontrou uma pessoa caída no chão, ensanguentada e com ferimentos na cabeça.

Ela então acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que se dirigiu ao local e precisou encaminhar a vítima às pressas para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), devido ao quadro grave.

A Polícia Militar (PM) também esteve presente, consultando imagens de câmeras de segurança da região, o que permitiu identificar alguns dos supostos agressores.

Os militares se dirigiram então ao distrito de Goialândia, onde localizaram dois suspeitos. Ao serem confrontados, um deles, menor de idade, confessou a autoria do crime.

Segundo o adolescente de 16 anos, eles haviam se envolvido em uma discussão motivada por drogas, que escalou para uma agressão, quando ele começou a desferir golpes com um pedaço de madeira contra a vítima.

O suspeito afirmou que outras pessoas também participaram da agressão, sendo que outro indivíduo teria atacado o jovem com socos.

Depois do ocorrido, ele jogou o pedaço de madeira utilizado na agressão dentro do lago e se dispersou com os demais envolvidos, fugindo para Goialândia.

Diante do relato, o menor foi encaminhado a uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde as autoridades descobriram que ele também portava um celular com registro de furto.

Dessa forma, o adolescente foi detido e mantido sob responsabilidade da PC, que deve abrir um inquérito para apurar o ocorrido e a possível participação de outras pessoas no crime.

