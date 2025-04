De volta a Goiânia, MotoGP impulsiona turismo e negócios

Impacto positivo deve ser percebido não apenas na capital, mas em toda a Região Metropolitana, com expectativa de gerar 4 mil empregos diretos e movimentar R$ 868 milhões em diversos segmentos_

Publieditorial - 12 de abril de 2025

Goiás será a grande casa do evento pelos próximos cinco anos. (Foto: Divulgação)

O maior campeonato de motovelocidade do planeta está de volta ao Brasil – e Goiás será a grande casa do evento pelos próximos cinco anos. A MotoGP, principal categoria do motociclismo mundial, escolheu Goiânia para sediar suas etapas no país a partir de março de 2026, colocando o estado no centro dos holofotes do esporte internacional. O estado está pronto para acelerar rumo ao futuro, com um espetáculo que promete entrar para a história.

A escolha da capital goiana veio após intensa articulação do Governo de Goiás junto à Dorna Sports, organizadora da competição, e reforça a vocação do estado para receber eventos de grande porte. A chegada da MotoGP não impacta apenas o esporte, mas também impulsiona a economia do estado de maneira expressiva.

Estudo do Instituto Mauro Borges (IMB) aponta que o evento deve movimentar mais de R$ 868 milhões, beneficiando diversos setores da economia local. A expectativa é que mais de 4 mil empregos sejam gerados, tanto diretamente, com a realização do evento, quanto indiretamente, aquecendo segmentos como turismo, hotelaria, transporte, gastronomia, comércio e entretenimento.

O evento deve atrair um público estimado em 150 mil espectadores – sendo 32% vindos de outros estados e 12% do exterior, reforçando o impacto positivo para a rede hoteleira e o setor de serviços. Para se ter uma ideia, a projeção é que 67 mil pessoas precisarão de hospedagem, lotando não apenas os hotéis da capital, mas também de cidades vizinhas como Aparecida de Goiânia, Anápolis e Trindade. Além disso, destinos turísticos tradicionais do estado, como Caldas Novas, Chapada dos Veadeiros e o Rio Araguaia, também devem registrar aumento no fluxo de visitantes antes e depois do evento.

Segundo o IMB, cada pessoa que vier assistir à MotoGP em Goiânia deve gastar, em média, R$ 3.180 com ingressos, alimentação, transporte, hospedagem e lazer. A arrecadação tributária do estado com a realização do evento está estimada em R$ 130 milhões, fortalecendo ainda mais a economia goiana.

Goiás no topo

A realização da MotoGP coloca Goiás em destaque no cenário esportivo internacional, ao lado de cidades como Barcelona, Austin, Assen, Mugello e Motegi, que tradicionalmente sediam etapas da competição. Essa projeção reforça o estado como referência na organização de eventos de grande porte, abrindo caminho para novas oportunidades e investimentos.

Para Alan Adler, CEO da Brasil Motorsport, a escolha de Goiás demonstra o prestígio do estado. “A MotoGP está voltando para casa aqui no Brasil, onde tudo começou há 37 anos. Esse evento tem uma importância gigantesca para a economia, para o turismo e, acima de tudo, para a projeção de Goiás no cenário mundial”, destacou.

Já o CEO da Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, ressaltou que a escolha de Goiânia levou em consideração diversos fatores. “O estado de Goiás é um dos mais seguros do Brasil, tem excelente infraestrutura e um povo apaixonado por esportes a motor. Sabemos que a realização da MotoGP aqui será um sucesso absoluto”, afirmou.

O diretor esportivo da Dorna Sports, Carlos Ezpeleta, também elogiou o traçado do autódromo. “O layout clássico da pista proporciona boas velocidades e permite que os fãs tenham uma visão privilegiada das curvas. A estrutura do autódromo de Goiânia é impressionante e atende a todas as exigências da competição. Tenho certeza de que será um evento inesquecível tanto dentro quanto fora da pista”, disse.

Autódromo de Goiânia passa por modernização para receber a MotoGP

Para atender aos rigorosos critérios internacionais da MotoGP, o Autódromo Internacional Ayrton Senna está passando por uma ampla modernização. O projeto prevê melhorias na pista, boxes, arquibancadas e áreas de apoio, garantindo mais conforto para pilotos, equipes e torcedores.

O traçado do autódromo já é reconhecido como um dos melhores do Brasil para competições de motovelocidade. O piloto brasileiro Eric Granado, que disputa a categoria MotoE no Mundial e a SuperBike, elogiou a escolha da capital goiana para sediar a MotoGP. “Goiânia possui o melhor autódromo do Brasil para motovelocidade”, afirmou.

MotoGP em Goiás em números

Esporte que gera renda

• R$ 868 milhões em movimentação econômica no estado;

• 4 mil empregos diretos e indiretos;

• 150 mil espectadores;

• 67 mil pessoas que precisarão de hospedagem;

• Mais de R$ 3 mil de gasto médio estimado por espectador;

• R$ 130 milhões é a expectativa de arrecadação tributária para o Estado.

Goiânia tem história na motovelocidade

Goiânia já sediou anteriormente o Grande Prêmio do Brasil de MotoGP, entre os anos de 1987 e 1989. São Paulo também já foi casa do evento em 1992. O último período da competição no Brasil ocorreu entre 1995 e 2004, no Rio de Janeiro.

“Goiás é um dos mais seguros do Brasil, tem excelente infraestrutura e um povo apaixonado por esportes a motor. A realização da MotoGP aqui será um sucesso absoluto”, afirma, Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports, sobre escolha de Goiânia para sediar etapa da MotoGP.