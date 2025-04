Homem morre após capotar e perder o controle do carro neste domingo (13), em Goiânia

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito ainda na cena do acidente

Davi Galvão - 13 de abril de 2025

Óbito da vítima foi constatado ainda no local. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 40 anos, morreu após capotar o carro que conduzia na manhã deste domingo (13), em Goiânia. O acidente aconteceu na Avenida Leste-Oeste, na altura do Setor Parque Industrial João Braz.

Segundo informações preliminares das equipes que atenderam a ocorrência, o condutor, identificado como Gabriel Santana Ferreira Batista, seguia pela via no sentido Leste-Oeste quando, ao fazer uma curva, perdeu o controle da direção, subiu no canteiro central e capotou o veículo — um Fiat Palio vermelho.

Imagens registradas no local mostram a extensão dos danos ao veículo, que ficou capotado na via.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e constataram o óbito ainda na cena do acidente.

O local foi isolado pela Guarda Civil Municipal (GCM) até a chegada da perícia. Garrafas de bebidas foram encontradas próximas ao carro.

De acordo com o registro policial, o veículo estava em nome da vítima, com débitos de licenciamento e pneus dianteiros em más condições.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Crimes de Trânsito (Dict).

