Identificado motorista que morreu em grave acidente entre caminhões na BR-060, próximo a Anápolis

Equipes da Triunfo Concebra, da PRF e do Samu foram mobilizadas para o local

Natália Sezil - 15 de abril de 2025

Wands Gleyson Silva Martins. (Foto: Reprodução)

Foi identificado como Wands Gleyson Silva Martins, de 42 anos, o motorista que morreu em um grave acidente na BR-060, próximo a Anápolis, na tarde desta terça-feira (15).

Wands morreu ainda no local, após um caminhão colidir com a traseira de outro, por volta do km 75, sentido Abadiânia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas pôde apenas constatar o óbito do condutor.

Já o segundo motorista ficou ileso, não precisando de atendimento hospitalar.

Tanto a Triunfo Concebra, quanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram informadas do acidente e enviaram equipes ao local.

Nesse momento, a via opera com restrição do tráfego no acostamento.

