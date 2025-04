Morte de Fábia Castilho, que se afogou durante forte enxurrada, gera comoção em Anápolis

Familiares, amigos e colegas de trabalho se mobilizaram para lamentar a tragédia

Davi Galvão - 15 de abril de 2025

Fábia Francisco de Castilho faleceu após as fortes chuvas que atingiram Anápolis. (Foto: Redes Sociais)

A morte de Fábia Francisca de Castilho, de 44 anos, que foi arrastada e se afogou durante a tempestade desta segunda-feira (14), em Anápolis, gerou bastante comoção nas redes sociais, entre familiares, amigos e conhecidos.

Em uma homenagem, o filho de Fábia publicou uma mensagem emocionante ante tamanha perda: “Até agora não caiu a ficha, mãe. Volta pra mim, por favor. Nunca vou esquecer da senhora. NUNCA! Te amo hoje e sempre”, escreveu o garoto.

Operadora de máquinas em uma gráfica no Setor Central, diversos clientes fiéis ou mesmo que mantinham pouco contato foram unânimes ao elogiar o profissionalismo e proatividade da funcionária.

A empresa também não esteve em atividades na data de hoje, em luto pela perda, e publicou uma mensagem nos stories e no grupo do WhatsApp, desejando paz e conforto aos familiares.

“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de nossa querida colaboradora Fábia. Mais do que uma funcionária exemplar, Fábia foi uma pessoa admirável, sempre prestativa, dedicada e com um coração generoso. Sua ausência deixará uma marca profunda em todos nós”.

Em entrevista ao Portal 6, Cesar Mickael, colega de trabalho de Fábia há quase uma década lamentou profundamente o ocorrido, ainda mais pela forma abrupta como tudo aconteceu.

“Uma pessoa que sempre animava o ambiente, não trazia problemas de fora, não vai ser a mesma coisa, vai fazer muita falta”, disse.

O corpo de Fátima foi velado em Uruaçu nesta terça-feira (15).

Em tempo

A fatalidade aconteceu atrás do Parque da Matinha, na Vila Santa Isabel, durante as fortes chuvas que caíram na região Norte da cidade.

Fábia conduzia uma motocicleta quando o temporal começou de repente. Com a força da água, ela acabou caindo e sendo puxada para debaixo de um carro.

Motoristas que passavam pelo local presenciaram o momento e tentaram socorrer a vítima, parando veículos nas proximidades para tentar desviar a força da enxurrada.

Apesar disso, o óbito foi constatado ainda no local, pelo Corpo de Bombeiros.