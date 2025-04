Anápolis sai na frente de Aparecida de Goiânia em novo levantamento do IBGE; veja os detalhes

Percentuais analisaram atributos urbanos e capital figurou na primeira colocação

Paulo Roberto Belém - 17 de abril de 2025

Rua de bairro em Anápolis com calçadas delimitadas. (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

Novos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que consideram as informações coletadas no Censo Demográfico de 2022, refletem o cenário das cidades brasileiras quanto à existência de calçadas ou passeios.

Considerando as informações, o Portal 6 filtrou os índices apurados em Goiânia, Anápolis e Aparecida. De acordo com os dados, as três principais cidades do estado apresentam estágios avançados quanto a estes atributos urbanos.

A capital sai na frente, apresentando um índice de 98,19% das áreas urbanas contendo calçadas ou passeios, termos usados pelo instituto para esta averiguação recém disponibilizada no portal do IBGE.

Indo para Anápolis, os números apontados também refletem uma situação animadora quanto a esse quesito. A cidade figura pouco atrás de Goiânia, tendo 97,73% de calçadas ou passeios demarcados nos bairros.

Já em Aparecida de Goiânia, cidade que viveu um “boom” na infraestrutura nas últimas duas décadas, o índice de 91,83% destes atributos urbanos no município mostra que está um pouco atrás das duas principais do estado, mas com índice considerável.

Tanto que se for olhar para o estado de Goiás, o levantamento macro indica que a média da existência destes dois itens de 93,04% – próximo ao índice aparecidense.

