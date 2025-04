Juiz de Goiânia envia ofício à corregedoria da PC contra delegado Humberto Téofilo

Davi Galvão - 17 de abril de 2025

Imagem mostra delegado Humberto Teófilo. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Justiça determinou, nesta quinta-feira (17), o relaxamento da prisão em flagrante da advogada Taynara Divina Arruda Soares Trindade, suspeita de ter furtado uma bolsa com R$ 36 mil em joias e dinheiro em um hotel de luxo, em Goiânia. Além de determinar a soltura, o juiz ordenou o envio de ofício à Corregedoria da Polícia Civil para apuração de possível infração funcional do delegado responsável pelo flagrante, Humberto Teófilo.

A decisão veio pouco mais de um dia após a prisão e também beneficiou o empresário Shalon Andrade Santos, apontado como cúmplice pela Polícia Civil (PC).

O casal foi preso nesta quinta-feira (15), após uma denúncia de que uma necessaire contendo dinheiro e joias havia sido levada do saguão de um hotel da capital.

Imagens das câmeras de segurança mostram a advogada pegando a bolsa no sofá do estabelecimento, sentando-se e aguardando cerca de nove minutos e, então, ela se levanta e sai do local.

Após a dona da necessaire perceber o sumiço do item, acionou a Polícia Militar (PM) e a gerência do hotel. Quando a advogada retornou ao hotel, na noite desta quinta, a prisão foi realizada.

Na audiência de custódia, realizada nesta quarta-feira (16), Taynara alegou ter confundido a bolsa com os próprios pertences. A defesa sustentou que as imagens das câmeras mostram a cliente pegando a necessaire que estava sobre um sofá, ao lado de outras malas, e posicionando-a junto aos objetos, sem tentar escondê-la.

Para o magistrado, as imagens reforçam a ausência de dolo, ou seja, da intenção de cometer o crime. “Não tendo conhecimento e, portanto, vontade dirigida à subtração de coisa alheia, crime não há”, afirmou.

No mesmo documento, o juiz ordenou envio de ofício à Corregedoria da Polícia Civil para apuração de possível infração funcional do delegado responsável pelo flagrante, Humberto Teófilo.

Segundo a decisão, ele não incluiu as imagens do hotel nos autos, mesmo tendo conhecimento delas, descumprindo dever previsto no artigo 6º do Código de Processo Penal.

