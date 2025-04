Como se livrar das baratas com itens que você provavelmente tem em casa

Ruan Monyel - 19 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Se Vira nos 50)

Encontrar baratas em casa é uma das experiências mais desagradáveis para qualquer pessoa, afinal, esses insetos representam riscos à saúde, já que carregam bactérias.

Elas se adaptam facilmente a diferentes ambientes e, por isso, não é raro vê-las circulando pela cozinha, pelos ralos ou até nos banheiros.

Mas felizmente, existem formas simples, naturais e econômicas de afastá-las, usando produtos que você provavelmente já tem na sua despensa.

Um dos truques mais populares e acessíveis envolve o uso de dois ingredientes simples: bicarbonato de sódio e açúcar.

A combinação, embora incomum, funciona de forma estratégica: enquanto o açúcar atrai as baratas por causa do cheiro, o bicarbonato reage no sistema digestivo do inseto, levando à sua morte.

Para usar, basta misturar partes iguais dos dois ingredientes e espalhar pequenas porções em tampinhas de garrafa ou pedaços de papelão nos cantos da casa.

Outro repelente natural bastante eficiente é o louro em folhas, afinal, o cheiro da erva é extremamente incômodo para as baratas e outros insetos.

Basta espalhar folhas secas, inteiras ou trituradas, dentro dos armários da cozinha, na despensa, nas gavetas ou em outros espaços propensos ao aparecimento dos insetos.

Por fim, também é possível matar baratas com uma mistura de água e sabão neutro, bastando preparar uma solução com duas colheres de sopa de detergente para um litro de água.

E então, coloque em um borrifador e aplique diretamente no inseto quando ele aparecer, assim, o sabão bloqueia os poros respiratórios da barata, provocando sua morte.

Com esses cuidados simples e os métodos naturais certos, é possível manter o ambiente livre de baratas, de forma econômica.

