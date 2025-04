Detalhes do gravíssimo acidente envolvendo Ford Ranger e HB20 na BR-414

Criança de 6 anos deu entrada em estado gravíssimo no Heana

Karina Ribeiro - 19 de abril de 2025

Imagem mostra parte frontal do HB20. (Foto: Reprodução)

A BR-414 foi palco de um gravíssimo acidente de trânsito, no início da manhã deste sábado (19), envolvendo uma Ford Ranger e um Hyundai HB20, na altura do km 423, na zona rural de Abadiânia.

Os dois carros teriam batido frontalmente, com comprometimento maior no lado dos passageiros. Com o impacto, ambos foram jogados para fora da via e tiveram severa avaria.

No veículo menor estavam a motorista e mãe de um adolescente de 16 anos (banco do passageiro), e duas crianças de seis anos e outra com idade entre 1 e 2 anos no banco de trás. Eles são de Brasília e o carro seguia sentido Planalmira.

O adolescente de 16 anos, Daniel da Silva Barbosa, morreu no local. Já a criança de seis anos, Samuel da Silva Barbosa, chegou a ter uma parada cardiorrespiratória, mas foi reanimado e encaminhado em estado gravíssimo para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

O bebê, foi para a UPA Pediátrica, mas já havia sido liberado e está com o pai – que veio de Brasília.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a condutora, de 31 anos, está consciente, mas em estado de choque.

A Ford Ranger era ocupada por quatro adultos – sendo três homens e uma mulher. Nenhum deles ficou em estado grave.

O condutor, de 35 anos, foi encaminhado para a Polícia Rodoviária Federal para realizar o teste do bafômetro. O Portal 6 ainda não conseguiu a informação sobre o resultado.