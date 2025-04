Neymar é proibido de voar com helicóptero pela Anac por problemas de documentação

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) proibiu o jogador Neymar de voar com seu helicóptero desde o início de abril. O motivo é o vencimento do Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA), o que fez com que o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) fosse suspenso no dia 4.

O helicóptero, avaliado em cerca de R$ 50 milhões, era costumeiramente utilizado pelo atleta em idas ao centro de treinamento do Santos, onde joga, e para a mansão dele em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Cada trecho para ir ao trabalho equivalia a R$ 7.000 de gastos.

Segundo normas da Anac, a cada três anos o documento precisa ser apresentado. No ano passado, Neymar conseguiu prorrogar o prazo, já que o certificado já estaria expirado.

A aeronave, toda preta e com símbolos do Batman na parte interna, tem nove assentos para passageiros e um para o piloto. Em março, ela foi vista estacionada num casarão em Araçoiaba da Serra (interior de SP), onde o atleta teria estado numa festa com outras garotas, o que rendeu crise no casamento com Bruna Biancardi.

Procurada, a assessoria de Neymar ainda não havia respondido. À CNN, a equipe afirmou que se trata de um “procedimento padrão realizado anualmente” e que a aeronave está em manutenção desde o dia 26 de março, com previsão de conclusão em até 40 dias. Disse ainda que após a realização dessa manutenção, a Anac verificará o cumprimento de todos os itens da inspeção e atualizará o sistema, liberando a aeronave.