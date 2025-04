Considerada uma das melhores do mundo, fruta brasileira ajuda a regular o colesterol

Ranking internacional coroou o alimento que virou o queridinho da internet e de consumo nos lares brasileiros

Magno Oliver - 20 de abril de 2025

(Foto: Reprodução)

Como anda o seu consumo de fruta durante o dia ou mesmo na semana? Sabia que o Brasil é um dos países que mais possuem alimentos de boa qualidade no quesito?

Quando o assunto é saúde e alimentação saudável, o Brasil brilhou em um ranking internacional que elegeu três frutas brasileiras entre as 100 melhores do mundo.

A premiação enumera alimentos conhecidos ao redor do mundo e descreve as qualidades e méritos de cada item.

Assim, considerada uma das melhores do mundo, uma fruta brasileira que ajuda a regular o colesterol ganhou destaque e virou febre de consumo no país.

O ranking da plataforma Taste Atlas elegeu o guaraná brasileiro como uma das top 3 campeãs no gosto nacional e internacional.

Considerada uma das melhores do mundo, fruta brasileira ajuda a regular o colesterol

Fruta nativa da Amazônia, o guaraná é um alimento reconhecido por suas propriedades energéticas e um impacto potente na saúde cardiovascular. A plataforma descreveu o fruto como um item com “propriedades mágicas”, que “curam” vários problemas intestinais também.

Assim, de acordo com o Taste Atlas, os produtos à base do guaraná caíram no gosto da população estrangeira, em especial nos Estados Unidos (EUA).

De acordo com os nutricionistas renomados, o guaraná é um aliado poderoso na regulação do colesterol e ganhou destaques em artigos científicos recentes por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. É o queridinho no combate a doenças cardiovasculares.

O guaraná surge como uma solução caseira, natural e eficaz para quem busca alternativas para tratamento de doenças relacionadas ao nível elevado dessa substância gordurosa.

Além da saúde do coração, ele é reforço de fonte de antioxidantes que combatem os radicais livres no organismo, reduzindo o estresse oxidativo. Esse tipo de mal danifica as células e contribui para o aumento do colesterol.

No Brasil, temos o consumo do guaraná na forma de extratos e suplementos naturais, como bebidas energéticas e cápsulas.

Por fim, é uma boa indicação natural de consumo para melhorar o desempenho físico e mental.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!