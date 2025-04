Influenciadora cria lista de bares para solteiros irem em Goiânia e gera discórdia entre seguidores

Público tem diversas opções para os mais variados gostos e estilos nas noites da capital

Davi Galvão - 20 de abril de 2025

Influencer gerou polêmica com lista de bares ideais para solteiros. (Foto: @gessykoliveiraa_)

Não há nada mais romântico do que ir com a pessoa amada a algum restaurante, parque, café ou lugar especial, com o intuito de estreitar os laços e criar memórias inesquecíveis.

Porém, a influenciadora Gessyk Oliveria gerou polêmica nas redes sociais ao publicar um vídeo indicando locais ideais para solteiros saírem, em Goiânia.

A primeira indicação foi o Madelena Gastrobar, localizado no Setor Marista.

“Lá tem um público muito bem arrumado, muito bonito. Então se você tá solteiro, querendo arrumar alguém, lá é o seu lugar”, detalhou.

Outro local indicado por Gessyk é o Bahren. O diferencial do estabelecimento, segundo a influencer, é que é o point para os mais variados públicos e faixas etárias.

Indo além, e olhando para a parcela mais alternativa, a indicação foi o Fluxo, no Setor Sul.

“Toca bastante trap, funk, para a galera que gosta dançar até o chão, curtir a música do seu jeito”, disse.

Agora, novamente no Setor Marista e voltado para os amantes de eletrônica e house, a indicação foi o Ares. Lá, um dos focos e atrativos são os drinks e coquetéis da casa.

Fechando e para os amantes de sertanejo, localizada no Setor Marista, a influencer revelou que tem um apreço e carinho especial pela Azzure.

“É uma das minhas favoritas porque eu gosto muito de sertanejo, de eletrofunk, que é o que sempre tem lá”, pontuou.

Embora boa parte dos internautas tenha apreciado as dicas, alguns foram incisivos nas críticas, tendo em visto que estes locais são voltados para um público de maior poder aquisitivo.

“E bar para pobre, tem?”, questionou um usário, enquanto outro utilizou mais argumentos para se queixar: “Só bar caro, entra, bebe dois drinks e trabalha o mês inteiro pra repor o que perdeu”.

Por fim, outros internautas brincaram com a situação: “Não achei opção pra solteiro e liso”, disse um, ao mesmo passo que outro ironizou: “Se não tiver no mínimo Porsche nem passa na frente”.