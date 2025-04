Netflix divulga primeiro trailer do documentário de Vinicius Junior

Produção tem estreia marcada para o dia 15 de maio e vai retratar trajetória do craque brasileiro

Folhapress - 22 de abril de 2025

Vinícius Júnior foi eleito melhor jogador do mundo pela FIFA em 2024. (Foto: Fotoarena/Folhapress)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Netflix divulgou, nesta terça-feira (22), o primeiro trailer do documentário sobre Vinicius Junior. Intitulada “Baila, Vini”, a produção tem estreia marcada para o dia 15 de maio na plataforma e vai retratar a trajetória do craque brasileiro em 2024.

O documentário acompanha os primeiros passos de Vini Jr no futebol profissional, incluindo sua estreia pelo Flamengo e as convocações para a seleção brasileira. A produção também traz bastidores inéditos da rotina do jogador, de 24 anos, nascido no município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Vinicius se tornou um dos principais porta-vozes na luta contra a discriminação racial nos estádios da Europa.

A temporada de 2024 também celebra a conquista da UEFA Champions League pelo Real Madrid, time liderado por Vini Jr., que recebeu o prêmio de Melhor Jogador do Mundo no FIFA The Best — feito que um brasileiro não alcançava desde 2007.

Baila, Vini traz ainda depoimentos de grandes nomes do futebol mundial, como Neymar, Carlo Ancelotti, José Ángel Sánchez (CEO do Real Madrid), Benzema, Rodrygo, Courtois, Roberto Carlos e Ronaldo.