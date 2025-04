Placa em Goiânia chama atenção com proibição inusitada

Frequentadores do estabelecimento se questionaram sobre o que pode ter levado o proprietário do local a publicar aviso

Augusto Araújo - 22 de abril de 2025

Placa em barbearia de Goiânia chamou atenção com proibição. (Foto: Arquivo Pessoal)

Uma placa postada no interior de uma barbearia no Setor Oeste de Goiânia tem chamado a atenção de clientes do estabelecimento. Isso porque ela traz uma norma inusitada para os frequentadores da casa.

No aviso, está escrito: “Prezados clientes, é EXPRESSAMENTE PROIBIDO tirar a camisa neste recinto”, e finaliza com a assinatura do dono.

Dessa forma, muitas pessoas demonstraram curiosidade com o que pode ter ocasionado a situação e levado o proprietário da barbearia a publicar a notificação.

Vale destacar que, no Código de Posturas de Goiânia, não existe uma lei que proíba o ingresso de clientes sem a parte de cima da roupa em estabelecimentos do gênero, como estabelece a placa acima.

Contudo, os administradores dos comércios podem estabelecer regras internas que regulem a vestimenta dos frequentadores. Isso desde que de forma não discriminatória, por motivos de higiene, conforto e imagem.

