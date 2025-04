A história pouco conhecida por trás da criação da Coca-Cola

Nascida nas prateleiras de farmácias estadunidenses, a bebida emplacou no mundo inteiro

Anna Júlia Steckelberg - 23 de abril de 2025

Garrafas de Coca-Cola na prateleira. (Foto: Divulgação)

Pode parecer estranho, mas o refrigerante mais famoso do mundo nasceu com uma proposta bem diferente do que vemos hoje nas gôndolas dos supermercados. Em 8 de maio de 1886, no calor de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêutico John Stith Pemberton deu vida a uma bebida que, segundo ele, seria um “tônico milagroso” contra dores de cabeça, fadiga e até problemas digestivos.

A fórmula original da Coca-Cola levava dois ingredientes um tanto quanto curiosos: extrato da noz-de-cola (rico em cafeína) e folhas de coca — sim, a mesma planta que dá origem à cocaína.

Mas calma: as versões modernas da bebida não têm mais nada disso. A retirada do extrato de coca começou no início do século XX, após mudanças nas regulamentações e pressões sociais.

O nome “Coca-Cola” foi sugerido por Frank M. Robinson, contador e amigo de Pemberton, que também foi o responsável por desenhar à mão o famoso logotipo com aquela caligrafia inconfundível, usada até hoje.

Nos primeiros tempos, a Coca-Cola era vendida em copos na Jacob’s Pharmacy por cinco centavos de dólar. Pemberton, que não chegou a ver o sucesso do seu invento, vendeu os direitos da fórmula pouco antes de morrer, em 1888. Quem realmente transformou o tônico em um fenômeno comercial foi Asa Griggs Candler, um empresário visionário que comprou a marca e investiu pesado em marketing e distribuição.

Com o tempo, a Coca-Cola deixou de ser apenas uma bebida — virou um símbolo da cultura pop e do estilo de vida americano. Foi um dos primeiros produtos a usar campanhas publicitárias em larga escala e até ajudou a popularizar a figura moderna do Papai Noel com roupas vermelhas.

Hoje, o refrigerante está presente em mais de 200 países e é consumido por milhões de pessoas todos os dias. Mas por trás de cada latinha gelada, há uma história repleta de curiosidades, acasos e estratégias comerciais que ajudaram a moldar um império que começou, veja só, com uma receita vendida em farmácia.

